Denizde can pazarı! Su alan tekne battı... Kaptan işte böyle yardım çağrısı yapmış

Fatih Ahırkapı açıklarında içerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen tekne su almaya başladıktan sonra battı. Teknede bulunan 8 kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılırdı.

Fatih Ahırkapı açıklarına gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı ‘Yazıcılar' isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.

8 KİŞİ KURTARILDI

İçerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen teknenin kaptanı hemen telsizden yardım istedi. İhbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Su alan teknenin battığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.