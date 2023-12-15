Denizli'de krom madeninde göçük meydana geldi, mahsur kalan işçiler var

15 Aralık 2023 00:41 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 01:20

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de krom madeninde göçük oldu, mahsur kalan işçiler var. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin işçileri kurtarma çalışmalarına başladığı bildirildi.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

AYNI SAHADA GEÇEN SENE DE GÖÇÜK OLDU, 1 İŞÇİ ÖLDÜ

Öte yandan, aynı maden sahasında geçen yıl bir göçük daha yaşanmıştı. Göçük altında kalan 16 işçi kurtarılırken, 40 yaşındaki Ali Rıza Kut hayatını kaybetmişti.