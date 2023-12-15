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    Denizli'de krom madeninde göçük meydana geldi, mahsur kalan işçiler var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Denizli&#039;de krom madeninde göçük meydana geldi, mahsur kalan işçiler var
    Göçük, Krom Madeni

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Madende mahsur kalan işçiler olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Denizli'de krom madeninde göçük oldu, mahsur kalan işçiler var. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin işçileri kurtarma çalışmalarına başladığı bildirildi. 

    2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

    AYNI SAHADA GEÇEN SENE DE GÖÇÜK OLDU, 1 İŞÇİ ÖLDÜ

    Öte yandan, aynı maden sahasında geçen yıl bir göçük daha yaşanmıştı. Göçük altında kalan 16 işçi kurtarılırken, 40 yaşındaki Ali Rıza Kut hayatını kaybetmişti. 

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