Devrilen traktör, karı kocaya mezar oldu
Güncelleme:
Yozgat'ta seyir halindeki traktör, yola devrildi. Feci kazada karı koca hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Dedeli köyü yakınlarında; Dedeli köyünden Şefaatli istikametine seyir halinde olan buğday yüklü traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
KARI KOCA ORACIKTA CAN VERDİ
Kazada, traktörde bulunan Ersoy Ertuğrul ve eşi Hülya Ertuğrul olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
