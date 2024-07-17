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Diyarbakır Bağlar'ın eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu irtikap suçundan tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır Bağlar&#039;ın eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu irtikap suçundan tutuklandı
Diyarbakır, Rüşvet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun 'irtikap' suçundan yargılandığı davada sıcak gelişme yaşandı. 10 yıla kadar hapsi istenen Beyoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "irtikap" suçundan yargılandığı davada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç hazır bulundu.

KAÇMA ŞÜPHESİ BULUNUYOR

Tutuksuz sanıklar eski Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ise duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, sanık Kılıç'ın üzerine suç isnadı işlediğine dair kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirinin bu haliyle yetersiz olacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Müşteki Nusret B. de sanıkların cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına, Beyoğlu hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Mahkemenin kararı üzerine gözaltına alınan Hüseyin Beyoğlu, sevk edildiği adliyede Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

İddianamede, sanıklar Beyoğlu, Aycıl ve Kılıç hakkında "irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diyarbakır Bağlar'ın eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu irtikap suçundan tutuklandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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