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    Diyarbakır'da hain saldırı engellendi! Patlamaya hazır EYP ile yakalandılar

    Diyarbakır'da "Kartal" timlerinin şüphesi hain saldırıyı engelledi. Ekipler hal ve hareketlerinden şüphelendiği 5 kişiyi el yapımı patlayıcılar ile yakaladı. Zanlıların yanında her tarafı bantlanmış plakasız motosiklet bulundu.

    Diyarbakır&#039;da hain saldırı engellendi! Patlamaya hazır EYP ile yakalandılar
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timlerince şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

    PATLAMAYA HAZIR EYP İLE YAKALANDILAR

    Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta durdurulan ve polis ekiplerini görünce tedirgin olan B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (24), A.İ. (26) ve C.A'nın (15) etrafa bir şey atmaları dikkat çekti. Bunun üzerine ekipler çevrede arama yapmaya başladı. Şüphelilerin durduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.

    HER TARAFI BANTLI PLAKASIZ MOTOSİKLET BULUNDU

    Ekipler bu kişilerin yanında plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de buldu. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
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