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Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup çatıştı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da yabancı uyruklu iki grup çatıştı, yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898. Sokak'ta meydana geldi.

Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup çatıştı, yaralılar var - 1. Resim

Yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup çatıştı, yaralılar var - 2. Resim

Kurşunların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup çatıştı, yaralılar var - 3. Resim

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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