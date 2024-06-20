Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup çatıştı, yaralılar var

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898. Sokak'ta meydana geldi.

Yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.