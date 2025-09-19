Dolmuş durağında intihar girişimi! Hemen telefona sarıldılar
Sinop’ta dolmuş durağında öğrenci olduğu öğrenilen bir şahıs çok sayıda hap içerek intihara kalkıştı. Vatandaşlar ekiplere haber verirken genç şahıs hastaneye kaldırıldı.
Bugün saat 15.40 sıralarında Sinop’un Bostancılı Mahallesi’nde dolmuş durağında bulunan bir kişi çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulundu.
VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ
Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
