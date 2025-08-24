Donanma Boğaz’da şov yapacak
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, bugün İstanbul Boğazı’nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı muhteşem bir geçit töreni gerçekleştirilecek.
“Türk bayrağını al,gel” çağrısıyla geçiş coşkusuna ortakolmak isteyenler Boğaz kıyılarındatoplanacak. TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG Hızırreis denizaltısınında aralarında bulunduğu donanmaunsurları 15.30-18.30 saatleri arasındaBoğaz’da seyir yapacak.
Yavuz SultanSelim Köprüsü’nden başlayacak geçiş,Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköyrotasının ardından 15 Temmuz ŞehitlerKöprüsü’nden Dolmabahçe’ye ulaşacak. Burada Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan selamlanacak, geçitdaha sonra Moda, Caddebostan veMaltepe sahillerinde son bulacak.
Buözel seyir sırasında TCG Anadolu veTCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgievlerindeki çocukları misafi r ederekonlara unutulmaz bir gün yaşatacak.
Boğaz’daki görsel şölenin ardındanTEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31Ağustos tarihlerinde İstanbul TersanesiKomutanlığında sürecek. Millî TeknolojiHamlesi’nin denizlerdeki yansımasıolan etkinlikte gençler, İnsansız SuAltı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarındayeteneklerini sergileyecek.