TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede, nasıl kayıt olunur? 2025 Mavi Vatan Boğaz Geçişi Programı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait öne çıkan savaş gemileri ve deniz platformları, 24 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda görsel bir şölen sunacak. TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG HIZIRREİS gibi seçkin gemiler, Boğaz’ın çeşitli noktalarından geçerek halkla buluşacak.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN 2025

TEKNOFEST 2025, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini ve genç yeteneklerini bir araya getirecek etkinliklerle İstanbul’da düzenleniyor.

İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek görkemli donanma geçişi Mavi Vatan 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Boğaz’daki görsel şölen, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait seçkin gemilerle halkı buluşturacak.

Etkinlikler 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam edecek. Gençler deniz teknolojileri alanındaki yarışmalara katılarak İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı gibi platformlarda yeteneklerini gösterecek.

TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE?

24 Ağustos’ta donanma geçişinin etkinlik alanı İstanbul Boğazı olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayan ve Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı tarafından selamlanma ile devam eden güzergah boyunca vatandaşlar, deniz ve gökyüzünü kırmızı beyaz bayraklarla dolu unutulmaz anlara tanıklık edecek.

Etkinliklerin ikinci ayağı ise 30-31 Ağustos’ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Burada gençler yarışmaların yanı sıra Deniz Kuvvetleri gemi maketlerini inceleyebilecek, sanal gerçeklik deneyim alanlarında teknoloji deneyimi yaşayabilecek ve SAT-SAS Komutanlığı gösterilerini izleyebilecek.

TEKNOFEST İSTANBUL KAYIT NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerine katılmak isteyenler, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ndaki 30-31 Ağustos programına kayıt yaptırarak etkinlik alanına giriş sağlayabilir. 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor. Katılımcıların kişisel bilgilerini TEKNOFEST kayıt alanından doğru ve eksiksiz doldurması gerekiyor.

Katılımcılar, seans tercihlerini belirleyerek sabah, öğle ve öğleden sonra oturumlarından birine katılabilecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN GEÇİŞİ PROGRAMI

24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı boyunca gerçekleştirilecek donanma geçişi saat 15:30 itibarıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayacak ve çeşitli noktalardan geçerek Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı’nın selamlamasıyla devam edecek.

15:30 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi

16:00 - Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya geçişi

16:10 - Emirgan bölgesi

16:15 - Kanlıca

16:30 - Rumeli Hisarı

16:40 - Kandilli - Bebek hattı

16:50 - Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi

17:00 - Dolmabahçe

17:30 - Moda Sahili

18:00 - Caddebostan Sahili

18:30 - Maltepe Sahili

Saat 16:50 itibarıyla Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden seyri izlemek mümkün olacaktır.

Saat 17:00’da Dolmabahçe Sarayı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlanması gerçekleşecektir.