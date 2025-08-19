Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Teknofest 2025 İstanbul ne zaman? Yapılacağı yer belli oldu

Teknofest 2025 İstanbul ne zaman? Yapılacağı yer belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknofest 2025 İstanbul ne zaman? Yapılacağı yer belli oldu
TEKNOFEST, İstanbul, Teknoloji, Haber, Havacılık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2025’te İstanbul’da teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yarışmalar, hava gösterileri ve atölyelerin düzenleneceği 'Teknofest 2025 İstanbul ne zaman, nerede yapılacak' merak ediliyor.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin öncüsü TEKNOFEST, 2025 yılında İstanbul’da düzenlenecek 12’nci etkinliğiyle bilim, teknoloji ve havacılık alanlarında yenilikçi projeleri vitrine çıkaracak. Peki, Teknofest 2025 İstanbul ne zaman? 

TEKNOFEST 2025 İSTANBUL NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2025, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Beş gün sürecek etkinlikler boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri ve eğitici atölyelerle dolu bir program oluşturuldu.

Festival, 1-4 Mayıs 2025’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ilk ayağının ardından İstanbul’da ikinci durağıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 

56 ana kategori ve 134 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarla dikkat çeken Teknofest'te, roket, İnsansız Hava Araçları, Yapay Zeka ve yeni eklenen Sualtı Roket Yarışması gibi kategoriler, her eğitim seviyesinden katılımcıyı teknoloji üretimine teşvik ediyor.

Festival, 85 milyon TL’lik malzeme desteği ve 65 milyon TL’lik ödül havuzuyla genç mucitlere büyük fırsatlar sunuyor. 

Teknofest 2025 İstanbul ne zaman? Yapılacağı yer belli oldu - 1. Resim

TEKNOFEST 2025 NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2025, İstanbul’un Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek. 

Festival alanına M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattıyla kolayca ulaşılabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı: "Bir al-ver olmamıştır, olmayacaktır"Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Böyle bir ihtimal var!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe-Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu? - HaberlerFenerbahçe-Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu?Yalova su kesintisi: Yalova'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerYalova su kesintisi: Yalova'da sular ne zaman gelecek?Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı? - HaberlerOrnitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı?Real Madrid Osasuna maç kadrosu: Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir? - HaberlerReal Madrid Osasuna maç kadrosu: Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir?A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor... - HaberlerA101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...Serdar Ortaç öldü mü, hastalığı neydi, sağlık durumu nasıl? Serdar Ortaç mirasını kime bıraktığını açıkladı! - HaberlerSerdar Ortaç öldü mü, hastalığı neydi, sağlık durumu nasıl? Serdar Ortaç mirasını kime bıraktığını açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...