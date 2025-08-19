Teknofest 2025 İstanbul ne zaman? Yapılacağı yer belli oldu

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin öncüsü TEKNOFEST, 2025 yılında İstanbul’da düzenlenecek 12’nci etkinliğiyle bilim, teknoloji ve havacılık alanlarında yenilikçi projeleri vitrine çıkaracak. Peki, Teknofest 2025 İstanbul ne zaman?

TEKNOFEST 2025 İSTANBUL NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2025, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Beş gün sürecek etkinlikler boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri ve eğitici atölyelerle dolu bir program oluşturuldu.

Festival, 1-4 Mayıs 2025’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ilk ayağının ardından İstanbul’da ikinci durağıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

56 ana kategori ve 134 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarla dikkat çeken Teknofest'te, roket, İnsansız Hava Araçları, Yapay Zeka ve yeni eklenen Sualtı Roket Yarışması gibi kategoriler, her eğitim seviyesinden katılımcıyı teknoloji üretimine teşvik ediyor.

Festival, 85 milyon TL’lik malzeme desteği ve 65 milyon TL’lik ödül havuzuyla genç mucitlere büyük fırsatlar sunuyor.

TEKNOFEST 2025 NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2025, İstanbul’un Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

Festival alanına M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattıyla kolayca ulaşılabiliyor.