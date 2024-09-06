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Drift atarken yakalanan sürücüden pes dedirten savunma

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da uygulama noktasına drift atarak giren sürücü polis durdurunca yan çizdi. 32 bin TL para cezası yazılan sürücü, polisin "Neden drift atıyorsun" sorusuna pes dedirten cevaplar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği, şehir merkezinin çeşitli noktalarına şok uygulama noktaları kurarak suç ve suçluyla aralıksız mücadele ediyor.

DRİFT ATIYORDU

Son olarak timlerin merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ne kurulan şok uygulama noktasında şüpheli şahıs ve araçları sorguladığı sırada otomobil drift atarak girdi. Polisin durduğu otomobilden inen 3 kişi sorgulandı.

Drift atarken yakalanan sürücüden pes dedirten savunma - 1. Resim

BAHANELER SIRALADI

Polisin "Neden drift atıyorsun" sorusuna, "İş başvurusuna gidiyorum, arabayı yeni aldım. Şu anda da çalışmıyorum zaten, iş evraklarını hazırlamaktan geliyorum" dedi. Sürücüye 32 bin 234 TL para cezası yazıldı. Otomobilin drift atarak uygulama noktasına girme anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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