Dündar Ziya Gültekin'e son veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme uğurladık. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, dün Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, bu sabah zabıta ekiplerince cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

Dündar Ziya Gültekine son veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

İLK TÖREN BELEDİYEDE DÜZENLENDİ

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 20 yılı aşkın süredir dostu olan Gültekin'in çok iyi bir eş, baba, insan ve Müslüman olduğunu söyledi. Daha sonra Gültekin'in naaşı tekbirlerle cenaze aracına götürüldü.

Dündar Ziya Gültekine son veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZEDE

Birçok siyasi isim Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Değerli kardeşlerim çok kısa bir süre içerisinde malum ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin bir cumhurbaşkanı olarak tanıdım, tanıyalı kendisine yönelik hakkımızı helal ediyoruz. Yavruları da yanımızda Rabbim onlara da sabrı cemil inşallah lütfeylesin. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimiz de bu yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder ve tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım." dedi.

Dündar Ziya Gültekin'e son veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Gültekin, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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