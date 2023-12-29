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    Dünyaya yaklaşıyor! Uzmanlar duyurdu, 2 gün içinde patlayacak

    Gökbilimciler, Dünya’ya doğru yaklaşan şehir büyüklüğündeki “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşının bugün ya da yarın patlayacağını söyledi.

    Dünyaya yaklaşıyor! Uzmanlar duyurdu, 2 gün içinde patlayacak
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gökbilimcilerden, dünyaya yaklaşan “şeytan kuyruklu yıldızına” ilişkin açıklama geldi. Bu yıl birçok kez patlayan “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşının bir modelinin çıkarıldığını ifade eden gökbilimciler, göktaşının her 15 günde bir patlayarak gaz ve buz püskürttüğünü aktardı. Resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen göktaşında en son patlamanın 14 Aralık’ta yaşandığı belirlenirken bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği açıklandı.


    Güneşten gelen yoğun ısı tarafından etkilendiği belirlenen 12P Kuyruklu Yıldızı, patlamalar sırasında boynuzlar çıkarması nedeniyle “şeytan kuyruklu yıldızı” olarak adlandırılıyor. Göktaşının 2024 yılının Nisan ayında Dünya’ya en yakın konuma geleceği, Mayıs ve Haziran aylarında ise çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor. Şeytan kuyruklu yıldızının en parlak olacağı tarih ise 2 Haziran 2024 olarak ifade ediliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Patlama
    Haberler > Gündem > Dünyaya yaklaşıyor! Uzmanlar duyurdu, 2 gün içinde patlayacak
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