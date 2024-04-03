Düzce'de korkutan orman yangını

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Nisan 2024 07:09 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 07:13 - Güncelleme:

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Sarp arazi nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Korkutan alevler 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.