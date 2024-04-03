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Düzce'de korkutan orman yangını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düzce&#039;de korkutan orman yangını

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Sarp arazi nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Korkutan alevler 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Edilli köyünde yangın çıktı. Arazinin sarp ve diri örtülü olması sebebi ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaştı.

Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, yangında 3 dönüm arazi küle döndü.

Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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