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    Eğitime kar engeli, okullar bir günlüğüne tatil edildi

    Meteoroloji bugün için uyarıda bulunmuştu, kar birçok ilde etkisini sürdürdü. Okulların tatil olup olmayacağı merak konusuydu, açıklamalar geldi.

    Eğitime kar engeli, okullar bir günlüğüne tatil edildi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 Ocak Cuma günü için bazı illerde kar yağışı uyarısı geldi. Rize, Artvin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan’da etkili bir şekilde devam ederken okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kar yağışının en çok etkisini gösterdiği illerden biri de Van oldu. Açıklamalar peş peşe geldi. Bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İşte detaylar...


    Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizde özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki egitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.


    Çatak Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görentaş Bölgesindeki Uzuntekne, İçimli, Görentaş, Ağaçlık, Onağıl, Derebaşı, Boyunpınar, Teknecik, Saygın, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca mahalleleri yoğun kar yağışının ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

    Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

    5 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji’den gelen uyarılarla birlikte 5 Ocak Cuma gününde Rize, Artvin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan’da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. 

    Van’ın Muradiye, Bahçesaray, Saray ilçeleri ile Görentaş mahallesinde okullar 5 Ocak Cuma gününde 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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