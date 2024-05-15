‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü  

Çağrı merkezi kurup Instagram ve Facebook gibi platformlarda Elon Musk başta olmak üzere ultra zengin kişilerin fotoğraflarını kullanan çete, yatırım vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay boyunca takip ettiği ‘çağrı merkezi’ çetesini çökertti.

"ELON MUSK'UN ÖNERDİĞİ PARA KAZANMA YÖNTEMİ"

Dolandırıcılar önce Instagram ve Facebook gibi platformlarda Elon Musk başta olmak üzere ultra zengin kişilerin fotoğraflarını kullanıp “Servetini Elon Musk nasıl elde etti, Elon Musk’un önerdiği para kazanma yöntemi” gibi sponsorlu paylaşımlar yaptı. Bu yöntemle de tuzaklarına düşen kişilere servis sağlayıcıları yurt dışı olan uygulamalar üzerinden hesap açtırıp para yatırdılar.

Bir sonraki aşamada ise borsa tabanlı işlemlerin yapıldığı portallerde kısa sürede hesapları zararda gösterip yatırılan paraları kendilerine aktararak bu şekilde milyonlarca liralık vurgun gerçekleştirdiler.

9 İLDE OPERASYON YAPILDI

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekât polisleri eşliğinde Bursa merkezli 9 ilde çağrı merkezi olarak kullanılan ev ve ofislere eş zamanlı yapılan baskınlarda ise 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çetenin tuzaklarına düşürecekleri kişilere güven sağlamak amacıyla çağrı merkezi kurdukları da ortaya çıktı.