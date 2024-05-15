Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > ‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü  

‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü  

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü  

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çağrı merkezi kurup Instagram ve Facebook gibi platformlarda Elon Musk başta olmak üzere ultra zengin kişilerin fotoğraflarını kullanan çete, yatırım vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay boyunca takip ettiği ‘çağrı merkezi’ çetesini çökertti.

‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü   - 1. Resim

"ELON MUSK'UN ÖNERDİĞİ PARA KAZANMA YÖNTEMİ"

Dolandırıcılar önce Instagram ve Facebook gibi platformlarda Elon Musk başta olmak üzere ultra zengin kişilerin fotoğraflarını kullanıp “Servetini Elon Musk nasıl elde etti, Elon Musk’un önerdiği para kazanma yöntemi” gibi sponsorlu paylaşımlar yaptı. Bu yöntemle de tuzaklarına düşen kişilere servis sağlayıcıları yurt dışı olan uygulamalar üzerinden hesap açtırıp para yatırdılar.

‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü   - 2. Resim

Bir sonraki aşamada ise borsa tabanlı işlemlerin yapıldığı portallerde kısa sürede hesapları zararda gösterip yatırılan paraları kendilerine aktararak bu şekilde milyonlarca liralık vurgun gerçekleştirdiler.

‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü   - 3. Resim

9 İLDE OPERASYON YAPILDI

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekât polisleri eşliğinde Bursa merkezli 9 ilde çağrı merkezi olarak kullanılan ev ve ofislere eş zamanlı yapılan baskınlarda ise 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çetenin tuzaklarına düşürecekleri kişilere güven sağlamak amacıyla çağrı merkezi kurdukları da ortaya çıktı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da sıcak saatler! Jandarma operasyonla yakaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da sıcak saatler! Jandarma operasyonla yakaladı - GündemAnkara'da sıcak saatler! Jandarma operasyonla yakaladıAlkollü adam yaşlı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - GündemAlkollü adam yaşlı annesinin içinde bulunduğu evi yaktıİşten eve dönen adam karısını başka biri ile yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı - GündemGece yarısı işten eve dönen adam hayatının şokunu yaşadı!Karanlık plan devrede! “Yeni 17/25 Aralık’ın hedefi Cumhur ittifakı” - GündemKaranlık plan devrede!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de - GündemAilenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'deBeştepe'de gece yarısı sürpriz zirve! Erdoğan, Bahçeli'nin sözleri sonrası 2 ismi çağırdı - GündemBeştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Sonraki Haber Yükleniyor...