Erdoğan’ın programı yoğun: Değişim tam gaz

Eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Erdoğan’ın da yer aldığı bir basket maçı sonrası yaptığı selfie’yi X hesabından paylaştı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu hafta yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Yarın partisinin MKYK’sını toplayacak olan Erdoğan, çarşamba günü ise grup toplantısında milletvekillerine ve vatandaşa seslenecek.

Uzun süredir değişim söylentilerinin konuşulduğu AK Parti’de şimdi gözler yarın yapılacak MKYK’ya çevrildi. Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınabileceği konuşuluyor. Değişimin ayrıca grup yönetimine de sirayet edebileceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinde beklenen değişimin de yine kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bazı politika kurullarının lağvedileceği, başdanışman kadrolarının azaltılacağı da yine iddialar arasında.