Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı! Anne Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı

Şehit Eren Bülbül, hain terör örgütü mensupları tarafından 2017 yılında şehit edilmişti. Eren Bülbül'ün şehadetinin 8. yılında Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, jandarma personeli, Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve akrabaları katıldı.

"ŞEHİTLERİMİZİ HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ"

Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım törende yaptığı konuşmada "Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Gazilerimiz her zaman baş tacımız. Biz her zaman gerektiğinde savaşa da hazırız. İstiyoruz ki, bu memlekette birlikte kardeşçe yaşayalım. Ülkemizin bütün imkanlarını beraber kullanarak memleketi büyütelim. Bu memleketin doğusu batısı yoktur. Türk vatandaşlığını taşıyan herkes bizim eşittir" dedi.

"EVLADIMA KAVUŞACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM"

Tören sonrası konuşan ve günler geçtikçe acısının daha da büyüdüğünü dile getiren Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Günler geçtikçe benim acım daha da büyüyor. Zaten üzüntüm de belli. Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım. İçimdeki acı git gide büyüyor. Yapacak bir şeyim yok. Acı acıdır. Yıllar geçse de ben evladımı unutamam. Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü. Benim evladımı benden kopardılar, yakamdan aldılar. Büyük bir acı ve hüzün. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum." dedi.

Ayşe Bülbül sözlerini şöyle sürdürdü: