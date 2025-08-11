Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı! Anne Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı

Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı! Anne Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı! Anne Ayşe Bülbül&#039;ün sözleri yürekleri dağladı
Eren Bülbül, Şehadet, Terör, Anne, Maçka, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Anne Ayşe Bülbül, "Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum. Terör bitsin, bitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Eren Bülbül, hain terör örgütü mensupları tarafından 2017 yılında şehit edilmişti. Eren Bülbül'ün şehadetinin 8. yılında Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, jandarma personeli, Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve akrabaları katıldı.

Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı! Anne Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı - 1. Resim

"ŞEHİTLERİMİZİ HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ"

Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım törende yaptığı konuşmada "Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Gazilerimiz her zaman baş tacımız. Biz her zaman gerektiğinde savaşa da hazırız. İstiyoruz ki, bu memlekette birlikte kardeşçe yaşayalım. Ülkemizin bütün imkanlarını beraber kullanarak memleketi büyütelim. Bu memleketin doğusu batısı yoktur. Türk vatandaşlığını taşıyan herkes bizim eşittir" dedi.

Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı! Anne Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı - 2. Resim

"EVLADIMA KAVUŞACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM"

Tören sonrası konuşan ve günler geçtikçe acısının daha da büyüdüğünü dile getiren Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Günler geçtikçe benim acım daha da büyüyor. Zaten üzüntüm de belli. Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım. İçimdeki acı git gide büyüyor. Yapacak bir şeyim yok. Acı acıdır. Yıllar geçse de ben evladımı unutamam. Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü. Benim evladımı benden kopardılar, yakamdan aldılar. Büyük bir acı ve hüzün. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum." dedi.

Ayşe Bülbül sözlerini şöyle sürdürdü:

"TERÖR BİTSİN İSTİYORUM"

"Evlatlarımız ister görevi başında ister ocağının başında olsun. Görevini yapıyor ve maalesef şehit ediliyor. Evinin kapısının önünde olan da şehit ediliyor. Terör bitsin, bitmesini istiyorum. Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum. İnşallah da biter"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi!TMSF, Türkiye'nin ünlü TV kanalını satışa çıkardı! 84 milyon lira isteniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
500 tanesi ele geçirildi! Tarihi 3 yıl geçen bile var... - GündemVatandaşa bunu da yaptılar! Tarihi 3 yıl geçmişKamil Koç'un SMS sistemi hacklendi! Gelen mesajı gören kullanıcılar şaşırdı - GündemÜnlü otobüs firmasının sistemi hacklendiKahramanmaraş'ta lojman inşaatında yangın! Havadan müdahale ediliyor - GündemLojman inşaatında korkutan yangınİddialar alıp yürümüştü! Spotify, Türkiye'deki editörleri için inceleme başlattı - GündemSpotify, Türkiye'deki editörleri için inceleme başlattıDevrilen traktör, karı kocaya mezar oldu - GündemDevrilen traktör, karı kocaya mezar olduBalıkesir Sındırgı depreminde yıkılan bina ile ilgili vahim iddia! - GündemDepremde yıkılan bina ile ilgili vahim iddia
Sonraki Haber Yükleniyor...