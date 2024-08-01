Eşi ölmeden selasını okutmuştu! İfadesi pes dedirtti

Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan şahıs hayatta olan eşi için sela okuttu. Tehdit suçlaması ile gözaltına alınan zanlı "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit amaçlı değil, mizah amaçlı yaptım" sözleri ile kendini savundu.

Bursa'da ayrıldığı dini nikahlı eşinin camiden selasını okutunca gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' suçundan ev hapsi cezası verilen şahıs emniyetteki ifadesinde, "Selayı tehdit amaçlı değil, mizah amaçlı okuttum" dedi. Ölmeden selası okunan kadın ise, "Ev hapsini o mu aldı ben mi aldım belli değil. Ekmek almaya bile çıkamıyorum, korkuyorum" ifadelerini kullandı.

ÖLMEYEN EŞİ İÇİN CAMİDEN SELA OKUTTU

Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti. Sürekli eski eşi Zafer Kufacı'dan ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir, oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu. Korkup paniğe kapılan Emir, cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Ayrıldığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yaşayan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı.

VERDİRTTİĞİ SELAYI GÜLEREK VİDEO İLE KAYDI ALDI



Gözaltına alınan Zafer Kufacı, sela okuttuğu anları gülerek cep telefonuyla kayda aldı.

Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zafer Kufacı'yı gözaltına aldı. Emniyette "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diye konuşan Kufacı'ya ev hapsi cezası verildi.

"EV HAPSİNİ O MU YAŞIYOR BİZ Mİ YAŞIYORUZ BELLİ DEĞİL"

Tuğçe Emir, "Sadece ev hapsi aldığını biliyorum. O sürekli dışarıda, evde olan biziz. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. O sürekli dışarıda, çocuklarıma ve bana zarar vermesinden korkuyorum. Çünkü madde bağımlısı bir insan. Ekmek bile alamıyorum, dışarıya asla çıkamıyorum. Komşularım benim ihtiyaçlarımı getiriyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Parka çıkarayım diyorum, çıkıyoruz karşılaşıyoruz. Sürekli tehdit alıyorum. Ev hapsi almış ama ev hapsini o mu yaşıyor biz mi yaşıyoruz belli değil. Ev hapsini biz yaşıyoruz şu anda" dedi.