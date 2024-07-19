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Eski karısını başka adamla gördü, kayınpederini öldürdü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da eski kayınpederini öldüren damat tutuklanırken ifadesinde, "Sosyal medyada eski eşimin başka bir erkekle fotoğrafını gördüm. Evine gittim babası başkasıyla evleneceğini söyledi. 'Kızını başkasına nasıl verirsin' dedim ve tabancayla ateş açtım" dediği öğrenildi.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 902 sokakta yaşandı.  İddiaya göre, boşandığı eşi Z.B.'nin başka bir erkekle sosyal medyaya fotoğraf paylaştığı gören Ahmet Susam (43), 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelip kayınpederi Muhittin Bulut (54) ile tartıştı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Susam, belinden çıkarttığı tabancayla eski kayınpederini 6 el ateş ederek öldürdü ve tekmeleyip üstüne bastı.

"KIZINI BAŞKASINA NASIL VERİRSİN"

Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan Ahmet Susam'ın ifadesi ortaya çıktı. Susam'ın ifadesinde olay günü ikizlerinin annesi ve eski eşi olan Z.B.'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüğünü ve o kişiyle evleneceği bilgisini aldığını belirterek, "Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim. Onu görünce 'kızını başkasına nasıl verirsin' dedim ve tabancayla ateş açtım. Üzerine bastığımı veya tekmelediğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Susam, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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