Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den beraatına itiraz

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den beraatına itiraz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir&#039;in FETÖ&#039;den beraatına itiraz

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında verilen beraat kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, Demir'in 'FETÖ üyeliği' suçundan beraatına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

BAŞSAVCILIK 'KANUNA AYKIRI' DEDİ

Başsavcılığın Bölge Adliye Mahkemesi'ne ilettiği dilekçesinde; Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede, Demir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair bilgi içeren ihbar tutanağı, kolluk araştırma tutanağı, yine örgütle irtibatına ilişkin tespit içeren araştırma tutanaklarına dikkat çekildi.

ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı'nda bilişim personeli olarak görev yapan tanıkların ve FETÖ/PDY'nin ÖSYM başkanlığındaki yapılanmasına dair birbirleri ile tutarlı beyanları ve müşteki dilekçelerinde yer alan kuvvetli şüpheler ve deliller olduğuna dikkat çekildi.

KARARIN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, 'sanığın müspet suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken verilen beraat kararı kanuna aykırı' denilerek, kararın bozulması talep edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AYM kararını verdi! Adalet ve Özgürlük Partisi resmen kapatıldıOkan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a veto! 'Kesinlikle kalmalı'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AYM kararını verdi! Adalet ve Özgürlük Partisi resmen kapatıldı - GündemAYM kararını verdi! Bir siyasi parti resmen kapatıldıIrak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildiİlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı - Gündemİlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!Başıboş köpekler Balıkesir Manyas'ta bir kişiyi saldırarak ağır yaraladı - GündemBaşıboş köpekler bir kişiyi daha hastanelik ettiKurban Bayramı hava tahmin raporu! Meteoroloji gün gün, il il açıkladı - GündemBayramda hava nasıl olacak?Siverek’te 3 yılanın dansı görenleri şaşırttı - GündemTam 3 yılan! Görenler telefona sarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...