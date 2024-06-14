Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den beraatına itiraz

'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında verilen beraat kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, Demir'in 'FETÖ üyeliği' suçundan beraatına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

BAŞSAVCILIK 'KANUNA AYKIRI' DEDİ

Başsavcılığın Bölge Adliye Mahkemesi'ne ilettiği dilekçesinde; Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede, Demir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair bilgi içeren ihbar tutanağı, kolluk araştırma tutanağı, yine örgütle irtibatına ilişkin tespit içeren araştırma tutanaklarına dikkat çekildi.

ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı'nda bilişim personeli olarak görev yapan tanıkların ve FETÖ/PDY'nin ÖSYM başkanlığındaki yapılanmasına dair birbirleri ile tutarlı beyanları ve müşteki dilekçelerinde yer alan kuvvetli şüpheler ve deliller olduğuna dikkat çekildi.

KARARIN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, 'sanığın müspet suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken verilen beraat kararı kanuna aykırı' denilerek, kararın bozulması talep edildi.