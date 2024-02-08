Estetik yaptıran kadın parasını ödememek için ameliyat kıyafetleri ile kaçtı

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Şişli'de özel bir hastanede estetik operasyonu geçiren yabancı uyruklu kadın masrafları ödememek için üstündeki ameliyat kıyafetleri ile kaçtı. Peşine takılan doktor ve hemşireler kadını sokakta yakaladı, ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, masrafları ödememek için kaçmaya kalkıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen ve üstünde hem ameliyat kıyafeti hem de drenler olan kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu.

HASTANE İLE ANLAŞIP MASAYA YATTI

Olay, dün akşamüstü Şişli Fulya’daki özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Ücret konusunda hastane ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı. Sonrasında operasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Buraya kadar her şey normaldi ta ki kadın narkozun etkisi ile hastaneden kaçmaya çalışana kadar...

AMELİYATTAN SONRA PARA ÖDEMEMEK İÇİN KAÇTI

Hastane masraflarını ödememeyi kafasına koyan kadın kaçmak için adeta fırsat kolladı. Üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle bir anda kendini dışarıya attı. Çalışanlar tarafından fark edilen kadın dışarıda durduruldu.

KÜFÜRLER EDİP ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı. Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı. Yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.