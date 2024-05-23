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Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kazanın ehliyetsiz sürücüsü firari Timur Cihantimur ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Eylem Tok ve eski eşi Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, annesinin arabasıyla gezintiye çıkmış ve Belgrad Orman yolunda ATV motoru arıza yaptığı için bekleyen Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu.

Kaza sonrası Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğlunu ilk önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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