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Facianın eşiğinden dönüldü! Kömür yüklü tır, LPG yüklü tankere çarptı

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Facianın eşiğinden dönüldü! Kömür yüklü tır, LPG yüklü tankere çarptı

Gündem Haberleri

Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü... Kömür yüklü tır, LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Kaza ucuz atlatılırken, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da büyük bir faciadan dönüldü. Alaşehir'de kömür yüklü tır, LPG yüklü tankere çarptı. Herhangi bir kıvılcımın savaş alanına döndürmesi an meselesiyken kaza ucuz atlatıldı.

KÖMÜR YÜKLÜ TIR, LPG TANKERİNE ÇARPTI

Alaşehir'in Hacıaliler Kavşağı'nda Denizli yönüne seyir halinde olan M.Ç. (51) yönetimindeki 03 DZ 301 plakalı kömür yüklü tır, aynı istikamette seyreden A.E. (57) yönetimindeki 42 DK 278 plakalı LPG tankerine arkadan çarptı. 

Facianın eşiğinden dönüldü! Kömür yüklü tır, LPG yüklü tankere çarptı - 1. Resim

Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan LPG tankeri, refüje çarparak durabildi. Kazada kömür yüklü tırın sürücüsü M.Ç. yaralandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Ç, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Kömür yüklü tır, LPG yüklü tankere çarptı - 2. Resim

Polis ekipleri LPG tankerinin patlama ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, facianın eşiğinden dönüldü.

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