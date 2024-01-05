Fatih Altaylı savcıya ifade verdi, yurt dışına çıkış yasağı getirildi

5 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:22

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.