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Seçil Erzan davasında adı geçiyordu! Fatih Terim uzun süren sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçil Erzan davasında adı geçiyordu! Fatih Terim uzun süren sessizliğini bozdu
Fatih Terim, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir gözlerin çevrildiği Fatih Terim suskunluğunu bozdu. Terim’in avukatları "Fatih Terim adına maddi manevi tazminat davaları açılmıştır" açıklamasını yaptı.

Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasına ilişkin Fatih Terim’in avukatlarından yazılı açıklama geldi.

"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI AÇILDI"

Yapılan yazılı basın açıklamasında, "İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi önünde devam etmekte olan ve kamuoyunca yakından takip edilen davayla ilgili olarak, bu davaya taraf dahi olmamasına rağmen, Müvekkilimiz Fatih Terim hakkında birçok asılsız yorum yapılmıştır. Bir yıldan uzun süredir devam eden bu süreç boyunca müvekkilimiz, adli süreçlere duyduğu saygı ve güven nedeniyle bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır’’ denildi.

Seçil Erzan davasında adı geçiyordu! Fatih Terim uzun süren sessizliğini bozdu - 1. Resim

Seçil Erzan

"TERİM, ŞİKAYETÇİ KONUMUNDADIR"

Açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı: "Müvekkilimiz 2 Haziran 2023 tarihinde, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur.

Seçil Erzan davasında adı geçiyordu! Fatih Terim uzun süren sessizliğini bozdu - 2. Resim

"GEREKLİ AÇIKLAMAYI ZAMANI GELİNCE YAPACAK"

Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir. Bu süreçte, hukukun izin verdiği ölçü ve zamanlarda Müvekkilimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklama ve bilgilendirmeler yine tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır’’ 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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