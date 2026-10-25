Samsun’da elektrik panosundan çıkan yangın, bir aileyi kış günü evsiz bıraktı. 5 çocuk babası Şaban İnan kiracı olarak kaldıkları evin yanmasıyla mağdur olduklarını belirtti. İnan “Hiçbir eşyamız kalmadı. Kalacak yerimiz yok, elde avuçta bir şeyimiz yok mahvolduk” dedi.

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Samsun’un İlkadım ilçesinde Toptepe Mahallesi’nde Şaban İnan’ın kiracı olarak yaşadığı evde, elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Felaketi yaşayan aile sokakta kaldı: Her şeyimiz gitti, mahvolduk

KENDİLERİNİ DIŞARI ZOR ATTILAR

Yangın sırasında evde bulunan İnan’ın eşi kendisini dışarı atarak kurtuldu. Kısa sürede alevlerin sardığı eve, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Felaketi yaşayan aile sokakta kaldı: Her şeyimiz gitti, mahvolduk

“HER ŞEYİMİZ GİTTİ, MAHVOLDUK”

5 çocuk babası Şaban İnan, "Kış günü bu haldeyiz. Elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle evimizde hiçbir eşyamız kalmadı. Kalacak yerimiz yok, elde avuçta bir şeyimiz yok. Bu şekilde her şeyimiz gitti, mahvolduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diyerek yangın nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını anlattı.

Felaketi yaşayan aile sokakta kaldı: Her şeyimiz gitti, mahvolduk

Evin sahibi Şükrü Memiş ise evi tadilat yaptırmak için bankadan kredi çektiğini belirterek, krediyi ödeyemeden evin yanması nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti.

Felaketi yaşayan aile sokakta kaldı: Her şeyimiz gitti, mahvolduk

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamsun

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