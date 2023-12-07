Fıtık ameliyatı olan Çine Belediye başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti

7 Aralık 2023 20:58 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 21:14

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e geçen sene karaciğer nakli yapılmıştı. Nakil sonrası kontrol için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne giden Başkan Dinçer'e bu defa göbek fıtığı teşhisi konuldu.

FITIK AMELİYATINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bir kez daha ameliyat masasına yatan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Enver Salih Dinçer'in ölümü ailesini ve Çinelileri üzüntüye boğdu.

KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI

Enver Salih Dinçer'e geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.