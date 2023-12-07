Fıtık ameliyatı olan Çine Belediye başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Geçen sene karaciğeri iflas eden ve yapılan nakil ile hayata tutunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den acı haber geldi.
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e geçen sene karaciğer nakli yapılmıştı. Nakil sonrası kontrol için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne giden Başkan Dinçer'e bu defa göbek fıtığı teşhisi konuldu.
FITIK AMELİYATINDA HAYATINI KAYBETTİ
Bir kez daha ameliyat masasına yatan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Enver Salih Dinçer'in ölümü ailesini ve Çinelileri üzüntüye boğdu.
KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI
Enver Salih Dinçer'e geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.