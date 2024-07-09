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Gaziantep bugün acıya boğuldu: Gölete giren üç kişiden haber yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep bugün acıya boğuldu: Gölete giren üç kişiden haber yok
Gaziantep, Afad, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te gölete giren biri çocuk üç kişi suda kayboldu. Kaybolan üç kişiden birisinin cansız bedeni sudan çıkartılırken diğer kayıpları arama çalışmaları sürüyor. 

Gaziantep'in 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesi bugün acıya boğuldu. Mahallede çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı.

Kardeşinin boğulduğunu gören abi 18 yaşındaki Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken oda gözden kaybolunca 21 yaşındaki İsmail Uygun kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak oda gözden kayboldu.

AFAD DEVREYE GİRDİ

Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken, kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olay yerine 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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