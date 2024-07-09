Gaziantep bugün acıya boğuldu: Gölete giren üç kişiden haber yok

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 16:56 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme:

Gaziantep, Afad, Haber

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Gaziantep'te gölete giren biri çocuk üç kişi suda kayboldu. Kaybolan üç kişiden birisinin cansız bedeni sudan çıkartılırken diğer kayıpları arama çalışmaları sürüyor.