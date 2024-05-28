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Gaziantep'te işyerinde feci yangın! Alevler çevredeki araçları kül etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te plastik su borularının satıldığı bir işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevrede bulunan araçlara sıçradı. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'te feci yangın... Nizip'te plastik su borusu satan bir işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki araçlara sıçradı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gaziantep'in Nizip ilçesi E90 Karayolu üzerinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. 

Gaziantep'te işyerinde feci yangın! Alevler çevredeki araçları kül etti - 1. Resim

Alevler kısa sürede büyüdü ve park halindeki araçlara sıçradı. Araçlar kullanılmaz hale geldi.

Gaziantep'te işyerinde feci yangın! Alevler çevredeki araçları kül etti - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

Gaziantep'te işyerinde feci yangın! Alevler çevredeki araçları kül etti - 3. Resim

Yangının söndürülmesi için bir çok itfaiye ekibi müdahale ederken dumanlar gökyüzüne siyaha boyadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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