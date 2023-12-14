Gezmeye diye İskilip Kalesi’ne çıkardığı oğlunu surlardan itti! Katil annenin cezası belli oldu

14 Aralık 2023 23:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 23:26

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çorum'un İskilip ilçesinde şizofreni hastası oğlunu surlardan iterek öldürdüğü iddiasıyla 2 senedir tutuklu yargılanan annenin cezası belli oldu. Korkunç olay, 22 Mayıs 2021 tarihinde Çorum'un İskilip ilçesinde yaşandı.

OĞLUNU GEZMEYE DİYE ÇIKARDIĞI İSKİLİP KALESİ'NDEN ATTI

İskilip Kalesi’ne gelen Menşure Arık ile şizofreni hastası oğlu 21 yaşındaki Ferdi Arık, surlarda gezmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre anne, oğluna tekme attı. Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık alana düşen talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar kan donduran olaya şahit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hayatını kaybeden Ferdi Arık yanındaki kadının annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KATİL ANNEYE MÜEBBET HAPİS

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık ve tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında "altsoyu nitelikli kasten öldürme", "altsoyu kasten öldürmeye azmettirme" suçundan dava açıldı. 2 yıldır süren davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmada, sanıkların son sözünün dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıklayarak Menşure Arık'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki tutumunu göz önüne alınarak cezası, müebbet hapis cezasına çevrildi. Diğer sanık Cebrail Arık'ın ise beraatına karar verildi.