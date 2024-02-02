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    • Hafize Gaye Erkan en kısa görevde kalan ikinci başkan olarak tarihe geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hafize Gaye Erkan en kısa görevde kalan ikinci başkan olarak tarihe geçti
    Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'İtibar suikastı yapıldı' diyerek görevinden istifa etti. Erkan istifası ile Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre görev yapan başkan oldu. 

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ekonomi yönetiminde büyük bir değişime gidilmiş, Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna Hafize Gaye Erkan getirilmişti. Erkan kendisine ve ailesine yönelik itibar suikastı düzenlendiğini söyleyerek 9 aydır başkanlığını yürüttüğü Merkez Bankası'ndan istifa etti. 

    Gözler göreve gelecek yeni isme çevrilmişken Merkez Bankası başkanlarının görev süreleri yeniden gündem oldu. Kemal Zaim Sunel, 1938-1949 yılları arasında 11 yıl görev yaparak 'en uzun görevde kalan' isim olurken 7 Kasım 2020 - 20 Mart 2021 tarihleri arasında görevini yürüten Naci Ağbal ise en kısa görev yapan isim oldu.

    NACİ AĞBAL'DAN SONRA İKİNCİ İSİM OLDU

    Erkan istifası ile birlikte Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre görev yapan Merkez Bankası Başkanı oldu.

     

    Hafize Gaye Erkan en kısa görevde kalan ikinci başkan olarak tarihe geçti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hafize Gaye ErkanMerkez Bankası
    Haberler > Gündem > Hafize Gaye Erkan en kısa görevde kalan ikinci başkan olarak tarihe geçti
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