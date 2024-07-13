Hain saldırıda şehit oldu! Yürek dağlayan görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 14:45 - Güncelleme:

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Dün akşam Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan ve bir süredir nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın kameraya gülümseyerek el salladığı videosu yürekleri dağladı.