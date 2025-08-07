Hedef kolay para ve şöhret! Çocukların hayali fenomen olmak

Kaspersky, çocukların mesleki yönelimlerini ortaya çıkarmak ve ebeveynlerin bu seçimlere yönelik tepkilerini ölçmek maksadıyla düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.

Toluna araştırma ajansı tarafından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülkede 3 ila 17 yaşındaki 5 bin çocuk ve ebeveynle 10 bin çevrim içi görüşme yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’den ankete katılan çocukların yüzde 35’i gelecekte ‘blogger’ olmak istiyor. Bu çocukların yüzde 35’i, hâlihazırda kendi bloglarını geliştiriyor veya gelecekte kullanmak üzere içerik üretiyor.

Ankete katılan çocukların yüzde 45’i, blogger olma isteğinin en önemli sebebini ‘popüler olma hayali’ olarak gösterirken, yüzde 37’si de video içerik üretmekten keyif aldığı için bu mesleğe yöneldiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 27’si blog yazmayı ‘fazla çaba harcamadan para kazanmanın bir yolu’ olarak gördüğünü, yüzde 27’si ise ‘trend ve havalı’ bulduğu için tercih ettiğini ifade etti. Ankete göre, ebeveynlerin yalnızca yüzde 19’u çocuğunun blogger olarak kariyer yapmasını istiyor. Yüzde 52’si bunu ancak çocuk büyüdüğünde kabul edebileceğini aktarırken, katılımcıların dörtte biri çocuğunun gelecekte blog yazmasına karşı çıkıyor.