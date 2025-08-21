Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı

İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Programa ailesi, arkadaşları ve basın mensupları katıldı.

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - 1. Resim

İHA MUHABİRİ UMUT YAKUP TANRIÖVER UNUTULMADI

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

"UMUT VE MUHAMMED'İ UNUTTURMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ"

Düzenlenen programda konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, "Meslektaşımız hem Umut kardeşimizi hem de Muhammed kardeşimizi anmak için buradayız. Onları özlemle, rahmetle ve dualarla andık burada. Ailesi, sevenleri, dostları meslektaşları onları aramızdan ayrılışlarının 3. yıl dönümünde yalnız bırakmadı. Aileleri bize emanet, biz onların acılarını paylaşıyoruz. Hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız. Hem Umut kardeşimiz hem de Muhammed kardeşimiz meslek aşkıyla sahadaydılar. Tehlikeyi göze aldılar ve elim bir trafik kazasında kaybettik onları. İnşallah onları unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.

İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - 2. Resim

Şahinbey ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi mezarlığında yapılan anma programına Tanrıöver'in ailesi, yakınları, arkadaşları, basın mensupları, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katıldı.

İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - 3. Resim

İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 gün boyunca yanmıştı! Küle dönen ormandaki son gelişme gözyaşlarına sebep olduYargıç Frank Caprio neden öldü, kimdir? ABD'li ünlü yargıç hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Valiliği'nden SMA stantlarıyla ilgili flaş karar: Yüksek sese kesinlikle müsaade edilmeyecek - Gündem"Kesinlikle müsaade edilmeyecek"BDDK raporu İmamoğlu'nu zora sokacak! Yurt dışından topladığı kredileri bakın ne için kullanmışlar - Gündem66 milyar liralık krediyi bakın ne için kullanmışlarTürk bayrağının altında direk dansına tepki yağıyor! Valilik'ten açıklama geldi - GündemTürk bayrağının altında dansa tepki yağıyor!Fiyatlar bir anda düşecek...Marketlerde yeni dönem: Cumhur Reyonu geliyor! - GündemYeni dönem yolda! Cumhur Reyonu geliyorTürkiye'nin konuştuğu Ferrari tamir edilmeden satıldı! Yeni sahibi futbolcu... - GündemTürkiye'nin konuştuğu Ferrari satıldı!Komisyonda Öcalan ve Kürtçe konuşma krizi! Bu sefer Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuştu - GündemKomisyonda Öcalan ve Kürtçe konuşma krizi! Bu sefer Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...