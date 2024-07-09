İhbara giden ekipler, 27 yaşındaki genci korkunç halde buldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 27 yaşındaki Devran Çur, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Dün gece saat 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Mardin yolu üzerinde trafik kazası vakasına giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, olay yerine varınca bir şahsın aracında silahla vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Söz konusu şahsın 27 yaşındaki Devran Çur olduğu öğrenildi. Ceset, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı