İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek: Kendisine teşekkür ederim

CHP'nin İstanbul adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti. "Bana randevu veren iki bakandan birisi Mehmet Şimşek'ti." diyen İmamoğlu, "Şimşek'e saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV canlı yayınında soruları cevapladı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u eleştiren İmamoğlu, "Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var. Bizim Gazze'ye yardım hazırlığımızı da bilmiyor. Bugün TIR'larımız yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Benim İstanbul'da 35 yıllık hayatım var. Daha dün yine Metrobüsü Sultanbeyli'ye getireceğim demiş. Biz Sultanbeyli'ye metro götürdük zaten. İstanbul'u bilmiyor" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK'E TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlku, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Murat Kurum ile fotoğraf vermesi hakkında da konuştu.

"Bana randevu veren iki bakandan birisi Mehmet Şimşek'ti. Kendisine teşekkür ederim." diyen İmamoğlu, "Şimşek'e saygı duyuyorum. Yapmasaydın Şimşek. İtibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın. İyi bir ekonomistsin. Ülkede faydalı bir bürokrasi geçmişin var. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler verdin" diye konuştu.

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