İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! Yanındaki isim dikkat çekti

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un damadı ve Türkiye’nin en zengin iş insanlarından İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, İnan Kıraç'ın yanında bir süre önce aralarındaki küslüğün sona erdiği kızı İpek Kıraç'ın olduğu öğrenildi.

SARILIP FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞLERDİ

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ı tedavisinin sürdüğü Ümraniye'deki NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'ndeki odasında ziyaret etmişti. Yıllar sonra bir araya gelen baba-kızın buluşması duygusal anlara sahne olmuştu. İpek Kıraç ve İnan Kıraç birbirlerine sarılıp fotoğraf çektirmişti.

"GÖZ GÖZE GELDİK, YANINA KOŞTUM"

Uzun süre sessiz kalan İpek Kıraç, fotoğrafını paylaşmış ve şunları yazmıştı:

"İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'. Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de gözyaşlarımıza hakim olamadık"

İlgili Haber HSK, iş insanı İnan Kıraç hakkındaki yargılama süreciyle ilgili iddialara yönelik inceleme başlattı

ESKİ EŞE 'EZİYET' DAVASI

Öte yandan 88 yaşınaki iş insanı İnan Kıraç'ın mahkemece iptal edilen evliliğindeki eşi Emine Alangoya ve çalışanlar hakkında “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Emine Alangoya'nın, eski eşine eziyet suçlamasıyla savcılıkta verdiği ifadede, “İnan Kıraç’ın isteği dışında tek bir hareketim dahi olmamıştır. Bu şikâyetler, evliliğin iptali dosyasıyla ilgili benim hakkımda kötü intibaya neden olma gayretinden kaynaklanmıştır” dediği öğrenilmişti.