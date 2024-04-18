İnterpol'ün aradığı Rus dolandırıcı İzmir'den çıktı

İnterpol'ün dolandırıcılık suçundan mavi bültenle aradığı Rusya vatandaşı A.B., İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalarda bir kişiden şüphelendi.

Yapılan kimlik soruşturmasında şüphelinin Rusya vatandaşı A.B. olduğu ve dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol tarafından mavi bültenle arandığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından Güzelbahçe ilçesinde gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlananı dolandırıcı A.B., adli makamlara sevk edildi.