Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İşçi eylemi bitti ama çöp çilesi sürüyor

İşçi eylemi bitti ama çöp çilesi sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşçi eylemi bitti ama çöp çilesi sürüyor
İzmir, Çöp, İşçi Eylemi, Kötü Koku, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşçi eylemleri sona ermesine rağmen İzmir’in merkez ilçelerinde çöp sorunu çözülemedi. Biriken çöpler ve yayılan kötü kokular vatandaşların tepkisine yol açtı.

İzmir’de çöp problemi çözülemedi. Belediyelerde işçi eylemleri sona erdi ancak merkez ilçelerdeki çöpler hâlâ kaldırılmadı. Vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve kötü kokuya tepki gösterdi. Şemikler Mahallesi sakinlerinden Mevlüt Akçay, çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

OY VERİYORUZ BUNLARA...

Akçay “Söyleyecek fazla bir şey yok. Rezaletten başka bir şey değil bu. Oy veriyoruz bu insanlara... Çocuğumuza, torunumuza yazık. Torunum okula gidiyor, her gün bu pisliği görüyor, ‘Dede bu ne?’ diye soruyor. Biz cevap veremiyoruz” diye konuştu.

Öğrenci Gökdeniz Yıldız da her gün okul yolunda çöplerle karşılaştıklarını belirterek “Her yerde çöpler ve sinekler var. Okulun önü de aynı. Çöp kokusundan rahatsızız” dedi.

Doğukan Çelebi ise çöpler ve kötü koku nedeniyle evin pencerelerini açamadığını, görüntünün mide bulandırdığını dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meclis mesaisi başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meclis mesaisi başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek - GündemMeclis mesaisi başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecekÖmürlerinin yarısı çalındı! Gazze’de yaş ortalaması 40’a düştü - GündemÖmürlerinin yarısı çalındı! Gazze’de yaş ortalaması 40’a düştüİsrail'in Kıbrıs'taki faaliyetleri radarımızda! Siyonist yayılmasına karşı tedbir alıyoruz - GündemSiyonist yayılmasına karşı tedbir alıyoruzSiyonistler, paravan şirketlerle yeni araziler topluyor! Kıbrıs’taki işgal uykuları kaçırmalı - Gündemİşte Kıbrıs'taki işgalin fotoğrafıBerhan Şimşek'ten Özgür Özel'e 'Silivri'deki posta güvercini' tepkisi: CHP Genel Merkezi vesayet altında - GündemÖzel'e 'Silivri'deki posta güvercini' tepkisi!Akdeniz'de kıta sahanlığı krizi! Türkiye'den, izinsiz araştırma yapan gemiye "KKTC'nin iznini alın!" uyarısı - GündemAkdeniz'de kıta sahanlığı krizi!
Sonraki Haber Yükleniyor...