İşçi eylemi bitti ama çöp çilesi sürüyor

İzmir’de çöp problemi çözülemedi. Belediyelerde işçi eylemleri sona erdi ancak merkez ilçelerdeki çöpler hâlâ kaldırılmadı. Vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve kötü kokuya tepki gösterdi. Şemikler Mahallesi sakinlerinden Mevlüt Akçay, çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

OY VERİYORUZ BUNLARA...

Akçay “Söyleyecek fazla bir şey yok. Rezaletten başka bir şey değil bu. Oy veriyoruz bu insanlara... Çocuğumuza, torunumuza yazık. Torunum okula gidiyor, her gün bu pisliği görüyor, ‘Dede bu ne?’ diye soruyor. Biz cevap veremiyoruz” diye konuştu.

Öğrenci Gökdeniz Yıldız da her gün okul yolunda çöplerle karşılaştıklarını belirterek “Her yerde çöpler ve sinekler var. Okulun önü de aynı. Çöp kokusundan rahatsızız” dedi.

Doğukan Çelebi ise çöpler ve kötü koku nedeniyle evin pencerelerini açamadığını, görüntünün mide bulandırdığını dile getirdi.