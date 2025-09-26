Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP’li Tugay, Zeybek’i yalanladı: Tesisi bakanlık değil, mahkeme kapattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harmandalı Tesisinin bakanlık değil mahkeme kararıyla kapatıldığını söyledi. Tugay, atık konusunun siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in Çiğli Harmandalı Katı Atık Tesisinin bakanlık tarafından kapatıldığı için şehirde çöplerin biriktiği iddiasını yalanladı.

"MAHKEME KARARIYLA OLDU"

Tugay, düzenlediği basın toplantısında, Zeybek’in kendisiyle iletişim kurmadan yanlış bir açıklama yaptığını belirterek “Atık konusu, çöp konusu siyasete lütfen malzeme edilmesin. Genel Başkan Yardımcımıza yanlış bilgi aktarılmış. Ben konuştum kendisiyle. Bu alanın kapatılması bakanlık kararıyla değil mahkeme kararıyla oldu. Tekrar açılması Bakanlığın bize verdiği onayla oldu. Poşetleri bir şekilde biz toplarız, bertaraf ederiz. Ama İzmir’in çöp konusu, atık konusu üzerinden siyaset yapanlar bence halkın gözünde kötü duruma düşer” dedi. 

