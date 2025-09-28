Ömürlerinin yarısı çalındı! Gazze’de yaş ortalaması 40’a düştü

ESMA ALTIN ANKARA - Dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım yapan İsrail, bir yandan da demografik mühendislikle Filistin’in geleceğini yok etmeye çalışıyor.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Gazze nüfusunun 2023’te saldırılar başlamadan önce 2,2 milyon civarında olduğunu ancak bu nüfusun neredeyse tamamının evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldığını söyledi. Saldırıların tamamen sivillere yönelik gerçekleştirildiğinin bir kez daha altını çizen Eryurt, Gazze’de doğuşta hayatta kalma beklentisinin, sadece saldırıların ilk yılında 75,5 yıldan 40,5 yıla düştüğünü kaydederek, “Gazze halkının ömrünün yarısı çalındı” dedi.

DOĞUMLAR YÜZDE 40 AZALDI

Gazze’de öldürülenlerin yaklaşık yarısının çocuk, dörtte birinin ise kadın olduğunu belirten Eryurt, İsrail’in açlığı silah gibi kullandığını, saldırılar sebebiyle bölgedeki sağlık altyapısını çökerttiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Eryurt, “Doğumlar 2022’ye göre yüzde 40 azalmış durumda. Anne ölümleri 20 kattan fazla arttı. Gazze’de 50 bin, Batı Şeria’da 73 bin hamile kadın nerede hangi şartlarda doğum yapacak, belli değil” diye konuştu.

Ayrıca Gazze nüfusunun yarısının 18 yaş altı çocuklardan oluştuğunu hatırlatan Eryurt, eğitim altyapısının da tamamen yok edilmesiyle bir milyon çocuğun okula gidemediğini dile getirdi. Eğitimden mahrum kalan ve travmalarla büyüyen bir kuşağın varlığından söz eden Eryurt, “Bu şartlar kayıp bir nesil riski oluşturuyor. Uluslararası dayanışma olmadan bu yaraların sarılması çok zor” değerlendirmesinde bulundu.