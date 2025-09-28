İsrail'in Kıbrıs'taki faaliyetleri radarımızda! Siyonist yayılmasına karşı tedbir alıyoruz

HABER MERKEZİ ANKARA - Kıbrıs’ın güneyini rehin alan İsrail’in sahil kesimlerinde mal edinme ve Akdeniz’deki dengeleri değiştirme çabası, Ankara’nın radarında. Diplomatik ve güvenlik kaynakları, “Kıbrıs’taki İsrail faaliyetleri yakından takip ediliyor. Akdeniz’de dengelerin değişmesi mümkün değil. Gerekli bütün tedbirler alınıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İşgalci İsrail’in, Kıbrıs’ı siyonist adası yapma girişimlerine karşı KKTC’nin yanı sıra Türkiye’nin de teyakkuzda olduğunu kaydeden kaynaklar, tedbirler hakkında ise detaylı bilgi vermedi. Kıbrıs’ta özellikle sahil kesimlerinde arazi ve mülk toplayan İsrail, Kıbrıs Adası’na hâkim olabilmek için Yunanistan ve Rum kesimiyle iş birliklerini her geçen gün artırıyor. Bu mutabakat çerçevesinde Gazze’ye gitmek için yola çıkan Sumud Filosu’na Girit Adası çevresindeki limanlardan İHA’larla sürekli hava tacizinde bulunan İsrail, Türkiye’nin Libya ile yapılan Deniz Yetki Alanı Anlaşması ve Mısır ile 13 yıl aradan sonra Akdeniz’de yaptığı tatbikatı içine sindiremedi.

Akdeniz’deki enerji yataklarını sahiplenmek için bölge ülkeleri ile sürekli iş birliği imkânı arayan İsrail’e, Yunanistan ve Rum Kesimi haricinde diğer ülkelerden istediği destek gelmediği için Kıbrıs’ı üs gibi kullanmak istiyor. Türkiye’nin bölge ülkelerindeki vazgeçilmez üstünlüğü İsrail’in elini ayağını bağlıyor.



