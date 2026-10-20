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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli Burdur ve Ordu'da FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizli tanık ifadeleri, Bank Asya hesap hareketleri ve ardışık arama kayıtları üzerinden yürütülen soruşturmada, aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem örgütlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gizli tanıktan alınan dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle ilişkili kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları sonrasında incelemelerde Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olduğu, örgütle ilişkili kurumlara kurban, burs ve bağış ismi altında para transferleri yapıldığı, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarının olduğu, şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet yaptıkları belirlendi.

İSTANBUL, ORDU VE BURDUR'DA OPERASYON YAPILDI

Toplanan bilgiler ışığında, örgütün mahrem yapılanma içinde sorumlu seviyede faaliyet yaptığı belirlenen, aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 20 Ekim tarihinde İstanbul merkezli Burdur ve Ordu illerini de kapsayan 3 ilde, 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile alakalı yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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