İstanbul'da can pazarı! Eyüp'te çıkan yangında 20 kişi tahliye edildi

20 KİŞİ BİNADA MAHSUR KALDI

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'ın Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Bina yangın nedeniyle yoğun dumanla kaplandı. Binada bulunan 20 kişi mahsur kaldı.

Bina sakinlerinin ihbarı özerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

YANGIN MERDİVENİYLE TAHLİYE OPERASYONU

Binada mahsur kalan 20 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme merdiveniyle tahliye edildi.

Binada yaşayan bir vatandaş, 2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Eyüpsultan ilçesindeki 6 katlı binada mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi. 4 kişi ise dumandan etkilendi.