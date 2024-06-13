İstanbul'da can pazarı! Eyüp'te çıkan yangında 20 kişi tahliye edildi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul Eyüpsultan ilçesinde yangın çıktı! Can pazarının yaşandığı yangın nedeniyle 20 kişi tahliye edildi. Çok sayıda kişi dumandan etkilendi.
İstanbul'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Eyüpsultan ilçesindeki 6 katlı binada mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi. 4 kişi ise dumandan etkilendi.
20 KİŞİ BİNADA MAHSUR KALDI
Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'ın Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Bina yangın nedeniyle yoğun dumanla kaplandı. Binada bulunan 20 kişi mahsur kaldı.
Bina sakinlerinin ihbarı özerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.
YANGIN MERDİVENİYLE TAHLİYE OPERASYONU
Binada mahsur kalan 20 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme merdiveniyle tahliye edildi.
Binada yaşayan bir vatandaş, 2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi