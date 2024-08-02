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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheliden 11'i yakalandı

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İstanbul&#039;da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheliden 11&#039;i yakalandı

Gündem Haberleri

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçedeki 15 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında DEAŞ çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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