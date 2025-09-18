Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da hareketli anlar! Balkonu çöken bina tahliye edildi

İstanbul'da hareketli anlar! Balkonu çöken bina tahliye edildi

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökmenin ardından yan balkonun zemininde de çatlaklar oluştuğu görüldü.

İstanbul'da hareketli anlar! Balkonu çöken bina tahliye edildi - 1. Resim

EKİPLER BÖLGEDE

Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilirken, binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'da hareketli anlar! Balkonu çöken bina tahliye edildi - 2. Resim

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

