İstanbul'da hareketli anlar! Balkonu çöken bina tahliye edildi
İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökmenin ardından yan balkonun zemininde de çatlaklar oluştuğu görüldü.
EKİPLER BÖLGEDE
Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilirken, binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.
