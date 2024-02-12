İstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak katletti

Son kadın cinayeti haberi İstanbul'dan geldi. Bağcılar'da yaşayan Sebahat G., oğlu Türker G.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerinin son halkası Sebahat oldu. İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçakladı. Baba Temel G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Türker G.’yi yakalayarak gözaltına aldı, Sebahat G.’nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sebahat G.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.