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    • İstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak katletti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak katletti
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Son kadın cinayeti haberi İstanbul'dan geldi. Bağcılar'da yaşayan Sebahat G., oğlu Türker G.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yakalanan zanlı gözaltına alındı.

    Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerinin son halkası Sebahat oldu. İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçakladı. Baba Temel G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

    Ekipler, Türker G.’yi yakalayarak gözaltına aldı, Sebahat G.’nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sebahat G.’nin cansız bedeni  Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbul
    Haberler > Gündem > İstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak katletti
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