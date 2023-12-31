İstanbul'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

31 Aralık 2023 06:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 06:53

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Feci kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Yolu’nda yaşandı.

Hadımköy Gişeleri yönünde seyir halinde olan cip, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak, karşı şeride geçen İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle süpürme aracının kupası düştü, cipte bulunan 2 kişi de sıkıştı.

Kazayı görenler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri cipte sıkışan iki kişiyi kurtarmaya çalışırken sağlıkçılar da yaralılara müdahalede bulundu. Cipte bulunanlardan ikisi olay yerinde can verdi, biri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada İSTAÇ şoförünün de yaralandığı öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen cip ve temizleme aracı olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.