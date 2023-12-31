Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

    İstanbul Esenyurt'ta Hadımköy Bağlantı Yolu üzerinde ışık ihlali yapan cip, İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken cipte bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul&#039;da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Feci kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Yolu’nda yaşandı.

    İstanbul'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

    Hadımköy Gişeleri yönünde seyir halinde olan cip, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak, karşı şeride geçen İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle süpürme aracının kupası düştü, cipte bulunan 2 kişi de sıkıştı.

    İstanbul'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

    Kazayı görenler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri cipte sıkışan iki kişiyi kurtarmaya çalışırken sağlıkçılar da yaralılara müdahalede bulundu. Cipte bulunanlardan ikisi olay yerinde can verdi, biri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada İSTAÇ şoförünün de yaralandığı öğrenildi. 

    İstanbul'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

    KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen cip ve temizleme aracı olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EsenyurtKazaHaberler
    Haberler > Gündem > İstanbul'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta geçen cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bursa'da deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemBursa'da deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı31 ARALIK PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN KAPALI? İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar hangileri? - Gündem31 ARALIK PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN KAPALI? İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar hangileri?'Ansızın gelir, ansızın giderler' - Gündem'Ansızın gelir, ansızın giderler'Elazığ'daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı - GündemElazığ'daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktıTrabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar etti - GündemTrabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar ettiİzmir'de yürüyen merdiven tersine döndü! Korku dolu olayda 5 kişi yaralandı - Gündemİzmir'de yürüyen merdiven tersine döndü! Korku dolu olayda 5 kişi yaralandıİstanbul'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak - Gündemİstanbul'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacakDezenformasyonla Mücadele Merkezi: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil - GündemDezenformasyonla Mücadele Merkezi: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değilİkinci kattaki eve kamyon çarptı! Ortalık savaş alanına döndü - Gündemİkinci kattaki eve kamyon çarptı! Ortalık savaş alanına döndüAK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu! - GündemAK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...