İstanbul'da korku dolu saatler: Döküm atölyesinde peş peşe üç patlama
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Başakşehir'de, bir döküm atölyesinde art arda üç patlama meydana geldi. Korkutan patlamaların ardından yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
İstanbul Başakşehir'deki Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki döküm atölyesinde önce küçük çaplı patlama meydana geldi. Bu sırada işçiler çalışma sahasından uzaklaştırılırken atölyedeki patlamalar zaman zaman devam etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÜÇ SEFER PATLAMA OLDU
Patlama sırasında döküm atölyesinin yanındaki iş yerinde bulunduğunu belirten Volkan Açıl, "Üç sefer patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Daha sonra ikinci ve üçüncü patlama yaşandı. Dışarıya alevler geldi, biz içeride sallandık" dedi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı