İstanbul'da korku dolu saatler: Döküm atölyesinde peş peşe üç patlama

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Şubat 2024 18:11 - Güncelleme: 12 Şubat 2024 18:11 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Başakşehir'de, bir döküm atölyesinde art arda üç patlama meydana geldi. Korkutan patlamaların ardından yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.