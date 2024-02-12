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    • İstanbul'da korku dolu saatler: Döküm atölyesinde peş peşe üç patlama

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;da korku dolu saatler: Döküm atölyesinde peş peşe üç patlama

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Başakşehir'de, bir döküm atölyesinde art arda üç patlama meydana geldi. Korkutan patlamaların ardından yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

    İstanbul Başakşehir'deki Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki döküm atölyesinde önce küçük çaplı patlama meydana geldi. Bu sırada işçiler çalışma sahasından uzaklaştırılırken atölyedeki patlamalar zaman zaman devam etti.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    ÜÇ SEFER PATLAMA OLDU

    Patlama sırasında döküm atölyesinin yanındaki iş yerinde bulunduğunu belirten Volkan Açıl, "Üç sefer patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Daha sonra ikinci ve üçüncü patlama yaşandı. Dışarıya alevler geldi, biz içeride sallandık" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > İstanbul'da korku dolu saatler: Döküm atölyesinde peş peşe üç patlama
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